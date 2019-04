New Carry Pick Up Bisa Dimodifikasi, Harga di Makassar Mulai Rp 148,6 Juta

Jumpa pers terkait rilis New Cerry Pick Up di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (27/4/2019)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggandeng PT Megah Putra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, mengenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (27/4/2019).

Hadir dalam peresmian, Area Sales Coordinator Kalimatan, Sulawesi, Indonesia Bagian Timur (IBT) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Ichwan Ronaldo Marzuki, Owner PT MPS Andree Sulimdro, Teritory Servce Manager 4W PT SIS Rizka Pradana, dan Teritory Sales Manager PT SIS Reza Ramadhanov.

Ichwan mengatakan, pelanggan dengan jenis usaha yang beragam pun bisa memodifikasi Suzuki New Carry untuk dijadikan mobil boks, mobil toko, ambulans, truk sampah, hingga mobil angkot.

Hal ini sesuai dengan konsep ILMU yang diterapkan dalam Suzuki New Carry Pick Up, yaitu ‘I’ untuk Irit bensin dan perawatan, ‘L’ untuk Lama umur pakainya, ‘M’ untuk Muat banyak, dan ‘U’ yang berarti Untung di ujung.

"Konsep inilah yang memungkinkan Suzuki Carry Pick Up menjadi kendaraan niaga ringan nomor satu di Indonesia dengan angka wholesales mencapai lebih dari 1.250.000 unit dari tahun 1976 sampai 2018," kata Ichwan.

Owner PT MPS Andree Sulimdro menambahkan, New Carry PU hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black.

Soal harga On the Road (OTR) Suzuki New Carry Pick Up untuk di Makassar mulai Rp 148,6 juta.

Secara detail, New Carry tipe FD Rp 148.600.000 untuk, tipe WD Rp 149,6 juta, tipe FD AC/PS Rp 157,6 juta, dan tipe WD AC/PS Rp 158,6 juta.

"Launching tidak hanya di Makassar saja, hari ini juga kita launching di Palopo dan Parepare (27/4/2019), Bulukumba (29/4/2019), Maros dan Gowa (2/5/2019) serta di Mamuju, Bone, Polman, Malili dan Wajo (4/5/2019)," kata Andree.

Untuk pameran, MPS menggelar di beberapa mal. Yakni Nipah Mal, Phinisi Point Mal, Karebosi Link, Grand Mall Maros, dan Giant Hertasning.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

