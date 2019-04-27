FOTO FOTO New Carry Pick Up Suzuki Resmi Mengaspal di Makassar

Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar

FOTO FOTO New Carry Pick Up Suzuki Resmi Mengaspal di Makassar - manajemen-pt-suzuki-indomobil-sales-sis-bersama.jpg
sanovra jr
Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT Megah Putra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, memperkenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (274).
FOTO FOTO New Carry Pick Up Suzuki Resmi Mengaspal di Makassar - manajemen-pt-suzuki-indomobil-sales-sis-bersama-pt.jpg
sanovra jr
Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT Megah Putra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, memperkenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (274).

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT Megah Putra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, memperkenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (27/4).

Secara detail, New Carry tipe FD Rp 148.600.000 untuk, tipe WD Rp 149,6 juta, tipe FD AC/PS Rp 157,6 juta, dan tipe WD AC/PS Rp 158,6 juta. Hadir dalam peresmian, Area Sales Coordinator Kalimatan, Sulawesi, Indonesia Bagian Timur (IBT) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Ichwan Ronaldo Marzuki, Owner PT MPS Andree Sulimdro, Teritory Servce Manager 4W PT SIS Rizka Pradana, dan Teritory Sales Manager PT SIS Reza Ramadhanov. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

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Tags
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)
Suzuki
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
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