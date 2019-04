93 Siswa PG-TKIT Al Fityan School Gowa Wisuda di Four Points Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Play Group Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (PG-TKIT) Al Fityan School Kabupaten Gowa Menggelar Wisuda.

Wisuda PG-TKIT ini, di Four Points Hotel by Sheraton, Jl Andi Djemma Ex Landak Baru No 130 Makassar, Sabtu, (27/4/2019) pagi.

Baca: VIDEO: Yayasan Al Fityan School Gowa Akan Gelar Wisuda Akbar Ke-5

Mengangkat tema "Ramadhan Kumerindu" dirangkaikan dengan Pentas Seni Akhir Tahun, berlangsung sejak pukul 07.30 Wita hingga 12.30 Wita dan dipandu Ketua Panitia, Nurlela, S.Pd.

"Setidaknya, ada 580 undangan yang hadir pada acara," di aula Golden Lily C. Kata Nurlela.

Kepala Sekolah TK, Hasnur Azis S Si mengatakan jumlah wisudawan dan wisudawati tahun ini adalah 93 siswa.

"Kedepan akan melanjutkan proses belajarnya ke pendidikan tingkat dasar,"kata Hasnur.

Juga diserahkan 25 piala untuk sejumlah kategori.

Antara lain kategori anak cerdas hafalan, kerajinan, cerdas kognitif, kemandirian, kedisiplinan dan rasa berbagi antar sesama teman.

"Dari setiap kategori akan dipilih tiga anak didik terbaik untuk diberikan piala penghargaan," Kata Hasnur.

Kegiatan ini dihadiri peserta didik dan orangtua, Pengurus Kelompok Kerja Taman Kanak-kanak, Direktur Sekolah dan Koordinator Wilayah II Kecamatan Somba Opu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa.

Serta, hadir pula Pengawas dan Penilik Sekolah wilayah II Kecamatan Somba Opu dan Ketua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @ggusned

Viral Polisi tidurkan sang anak saat jaga TPS

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: