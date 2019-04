TRIBUNWIKI: Duet Bareng Taylor Swift dan Jadi Trending Topic Twitter Indonesia, Siapa Brendon Urie?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Taylor Swift kembali memanjakan telinga para penggemarnya.

Ia baru saja merilis lagu terbarunya bersama Brendon Urie, Jumat (25/4/2019).

Lagu duet tersebut berjudul 'Me'. Nama Brendon Urie juga menjadi trending topic twitter Indonesia, Jumat (25/4/2019).

Dilansir dari Tribunnews, Taylor Swift akan segera merilis lagu baru berjudul "ME!" hari ini, 26 April 2019 featuring Brendon Urie, vokalis dari Panic! At the Disco.

Lagu dan video klip akan bisa distreaming di berbagai platform mulai 26 April tengah malam waktu setempat atau Jumat siang waktu Indonesia.

Taylor Swift mengumumkan "ME!" saat wawancara dengan Robin Roberts di Nashville yang disiarkan langsung oleh ABC pada Kamis malam waktu setempat.

Penyanyi 29 tahun ini memberikan clue berupa gambar warna-warni, bercahaya dan juga samar-samar lewat akun Instagram-nya.

Minggu lalu, ia melaunching hitung mundur di Instagram dan situs resminya untuk perilisan album ketujuh.

Taylor juga mengubah background semua platformnya dari hitam-putih gelap era Reputation, ke era yang lebih berwarna-warni dengan nuansa pelangi dan langit cerah.

Siapa Brendon Urie?