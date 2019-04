Link Download MP3 Sabyan Gambus Syukran Lillah & Deen Assalam, Lagu Religi Ramadhan 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Lirik, chord gitar, video hingga link download MP3 lagu religi Sabyan Gambus banyak diminati menjelang Ramadhan 2019 yang akan datang.

Salah satu lagu religi Sabyan Gambus yang cocok untuk menemanimu di bulan Ramadhan 2019 ini adalah lagu yang berjudul Syukran Lillah

Lagu Syukran Lillah ini dirilis pada Sabtu, (12/01/2019) pukul 15.00 WIB di saluran Youtube Official Sabyan Gambus.

Lagu religi ini menceritakan tentang seseorang yang tak pernah puas pada pemberian Tuhan dan selalu mengeluh.

Hingga akhirnya ia menyadari bahwa selama ini ia kurang bersyukur dan sudah jauh dari Tuhan.

Berikut lirik beserta kunci Gitar lagu Syukran Lillah Sabyan Gambus, lagu single ke-4 Nissa Sabyan

Intro : C..Am..Dm..C..

Em..A..Dm..Fm..

C G F

ku sadari.. semua yang ku ingin

Dm C

bukan yang terbaik..

C G F

yang Kau beri.. tak selalu jadi

Dm C

keinginan hati..

C A/C# Dm G

ampuni salahku menilai-Mu

F G

salahku tlah jauh dari-Mu..

Reff :

C G

Alhamdulillah wasyukurillah

F C

terimakasihku atas segalanya

C G

Alhamdulillah wasyukurillah

F

tak pantas ku mengeluh

G C

Kau t’lah beriku segalanya..