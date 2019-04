Istri Brimob Bone Tali Asih ke Penderita Hidrosefalus

Ketua Ranting Bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel mewakili Ketua Bhayangkari Cab Sat Brimob untuk memberikan bantuan terhadap bayi penderita Hidrosefalus bayi usia sebulan bernama Dian.

Humas Brimob Yon C Pelopor Bone

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Perhatian dan wujud kepedulian istri personel Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel yang bermarkas di Kota Watampone terhadap masyarakat patut diapresiasi dan diacungi jempol.

Hal itu terbukti saat Ketua Ranting Bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, Sufriaty Ichsan melakukan kegiatan Tali Asih di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Watampone, Kamis (25/04/2019).

Pada kegiatan tali asih tersebut Ketua Ranting Bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel mewakili Ketua Bhayangkari Cab Sat Brimob untuk memberikan bantuan terhadap bayi penderita Hidrosefalus bayi usia sebulan bernama Dian.

Dalam rilis yang diterima tribunbone.com, Sufriaty Ichsan mengatakan tali asih tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu di wilayah Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel.

"Ini sebagai wujud kepedulian sosial kita terhadap masyarakat, apalagi kepada masyarakat yang kurang mampu, semoga apa yang kami berikan dapat meringankan beban korban. Saya mewakili Ketua Bhayangkari Cab Sat Brimob dan segenap pengurus Bhayangkari Sat Brimob mendoakan semoga Dian cepat sembuh,"kata Sufriaty Ichsan.

Kehadiran Ketua Ranting Bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel untuk Tali Asih terhadap Dian di RSUD Tenriawaru Watampone didampingi oleh Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan dengan para Pengurus Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel.

Dian warga Dusun Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone itu hanya dirawat sama tantenya Mahdalena.

Kedua orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu juga sedang sakit.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad