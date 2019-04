Ini Fasilitas dan Spesifikasi Suzuki New Carry Ambulans

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -- PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyuguhkan tampilan spesial pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 dengan menghadirkan jajaran modifikasi produk terbarunya, New Carry Pick Up.

IIMS 2019 Jakarta digelar di JIExpo, Kebayoran, Jakarta. Event otomotif akbar di Indonesia itu berlangsung 25 April hingga 5 Mei 2019.

Suzuki membawa beberapa ubahan seperti New Carry Ambulance, New Carry Box, New Carry Angkutan Kota, dan New Carry Moko (Mobil Toko) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra, mengatakan bersamaan dengan peluncuran global New Carry Pick Up, ditampillan pula Suzuki New Carry yang telah dimodifikasi.

Dijelaskan, kehadiran kendaraan komersial Suzuki sejak tahun 1976 tak hanya menjadi alat transportasi namun sudah menjadi andalan tiap generasi untuk menggerakkan perekonomian.

Kebutuhan masyarakat akan kendaraan niaga ringan tidak berhenti pada model pick up saja.

"Karenanya, di IIMS 2019, New Carry Pick Up telah dirancang untuk dapat dimodifikasi ke berbagai jenis kendaraan multiguna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," paparnya.

Ruang pertolongan pertama pada New Carry Ambulance hadir dengan panjang 2.600 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.820 mm, untuk memudahkan saat melakukan pertolongan.

New Carry Ambulance dilengkapi emergency warning LED light side signal, lampu periksa pasien, oksigen dan regulator, wastafel, ambulance stretcher, rel landasan, infus model geser, tabung pemadam, lemari ambulance, tempat duduk perawat, AC Double Blower, dan scoop stretcher.

Dengan fitur tersebut, New Carry Ambulance dapat diandalkan untuk menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama, dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan.(*)