Bayar Kursus Bahasa Inggris di MEC Bisa Menggunakan Sampah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wujud syukur lembaga kursus bahasa Inggris, Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Indonesia genap berusia 7 tahun di 2019 ini, manajemen menggelar banyak kegiatan.

Salah satu yang fenomenal, bayar kursus Bahasa Inggris pakai sampah daur ulang.

CEO MEC Indonesia, Chandra Mindset mengatakan, enam tahun belakangan bentuk kesyukuran lembaga kursus Bahasa Inggris yang hadir di 12 kota besar di Indonesia ini lebih ke sosial masyarakat.

"Nah baru tahun ke tujuh ini kita lebih ke lingkungan hidup. Salah satunya dengan menghadirkan bayar kursus pakai sampah," katanya di sela jumpa pers di kantor cabang MEC Jl Hertasning Makassar, Kamis (26/4/2019).

Secara spesifik, program tersebut diadakan serentak di 7 kota besar, dimana bagi Anda yang ingin kursus tanpa uang, datang ke cabang MEC terdekat dengan membawa sampah daur ulang seperti botol dan gelas air mineral kemasan.

"Ingin daftar, bawa sampah daur ulang seberat 7 kilogram, Anda sudah bisa kursus selama 7 pekan," katanya.

"Proses pendaftaran mulai Jumat (26/4/2019) hingga sebulan ke depan. Nah kuota per kantor cabang sebanyak 70 orang tercepat," kata Chandra.

Program lainnya, Chandra menggelar Mecnesia Favorite Concert yang akan digelar di Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Minggu (28/4/2019) dengan bintang tamu Sheila On 7.

"Rangkaian anniversary selain launching program bayar kursus pakai sampah, (27/4/2019) ada english camp di Jl Bonto Ramba Makasar, dan Minggu ada konser Sheila On 7," ujar Chandra.

Mecnesia Favorite Concert juga akan dimeriahkan band dan solois ternama Indonesia.(tribun-timur.com)

