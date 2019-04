Bagi Anda Pecinta Buku, Nih Deretan Buku Promo di Gramedia Mal Panakkukang Makassar, Hingga 30 April

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sisa seminggu lagi bulan April akan berakhir.

Rencanakan akhir April 2019 kalian dengan menambah koleksi buku kesukaanmu.

Gramedia Panakukkang yang ada di Mall Panakukkang, Jl Boulevard Makassar sedang mengadakan promo hingga 30 April 2019 loh.

Baca: Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, UNM Siap Jadi Salah Satu Kampus Pusat Penanganan Bencana

Baca: Foto Pekan Olahraga Kota Makassar Ke-VII Resmi Ditutup, Kecamatan Tallo Menjadi Juara Umum

Sebelum tutup bulan, agendakan untuk membeli buku kesukaanmu.

Ada promo-promo menarik loh, mulai dari diskon 40 persen untuk pembelian buku US/UN/USBN/SD/SMP, SMA terbitan BIP15.

Juga ada pembelian buku bisnis terbitan Gramedia senilai Rp 150 ribu, diberi diskon 20 persen+10 persen khusus bagi pengguna My Value.

Pemberian harga spesial 1 buku seri chicken soup + 1 tote bag harga Rp 125 ribu.

Baca: Hampir Sepekan, LPG 3 Kg Langka di Kabupaten Mamasa

Baca: Universitas Megarezky Kerjasama Universitas MAHSA Malaysia

Dan diskon 20 persen untuk pembelian komik mantul terbitan gramedia, terkecuali komik pendidikan.

Diskon 20 persen novel HI-FI dengan cara download aplikasi my value gramedia. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana Aswan, @iniilu