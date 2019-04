The Miracle of Woman Competition Akan Digelar di Hotel Santika

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses menggelar beberapa kegiatan seperti drawing competition, retro music hingga kuliner nusantara, Hotel Santika Makassar, kembali menggelar event berbeda.

Hotel bintang tiga yang terletak di Jl Sultan Hasanuddin No 40, Kota Makassar bakal menghelat event yang menjadi ajang kompetisi dalam hal merias atau Make Up Artist (MUA), Sabtu (27/4/2019).

Dengan mengusung tema “The Miracle of Woman Competition”.

Event yang disponsori oleh Pixy Cosmetic ini, tidak lain adalah ajang pencarian bakat unutk para kandidat MUA yang handal untuk memberikan make up atau tata rias yang sesuai dengan motto Pixy Cosmetic, yaitu My Beauty My Energy.

Kompetisi ini nantinya diharapkan memberikan atau memperlihatkan make up yang glamour tapi tidak mencolok.

Kompetisi ini bisa diikuti oleh semua kalangan, untuk persyaratan umur mulai 17 tahun ke atas dengan biaya pendaftaran Rp 200 ribu/orang.

Marketing Communication Hotel Santika Makassar, Arini Julian Pratiwi mengatakan biaya pendaftaran sudah termasuk mendapat empat hingga lima macam item produk pixy dan snack untuk masing maisng peserta.

“Sedangkan untuk hadiah utama yang telah siapkan yakni uang tunai untuk peserta yang mendapatkan juara I, II dan III,” katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Kamis (25/4/2019).

Dalam kompetisi ini, peserta tidak perlu lagi membawa alat make up atau perlengkapan merias. Karena semua sudah disiapkan langsung oleh pihak Sponsor Pixy.

“Dan untuk event ini, kami memperbolehkan kepada peserta untuk membawa model sendiri sebagai model yang akan di make up, atau peserta boleh menjadi model sendiri atau make up diri sendiri, dengan ketentuan dresscode berwarna Pink atau merah jambu,” tambahnya.

“Registrasi terbuka hingga besok, namun peserta yang ingin membayar pada hari kegiatan masih diperbolehkan,” pungkas Arin.(*)

