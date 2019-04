Suzuki Resmi Luncurkan Generasi Terbaru Carry Raja Pick Up Indonesia

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Peluncuran generasi terbaru raja kendaraan Suzuki jenis pikap ini menandai era baru mobil niaga berkonsep ringan, ramah lingkungan, tangguh, dan berdimensi besar.

Peluncuran dilakukan oleh President Director PT SIS, Seiji Itayama. Seiji mengatakan Carry Pick Up bukan sekadar mobil karena sudah menjadi legenda yang tetap eksis mengiringi kisah sukses jutaan pengusaha di Indonesia.

"Kualitas mobil ini telah teruji karean ikut berperan mendistribusikan beragam komoditas penting ke seluruh pelosok negeri sejak 1976," katanya.

Ia berharap generasi terbaru carry pick up tersebut mampu mendukung kegiatan niaga demi menguntungkan kegiatan pengusaha di Indonesia.

Penampilan mobil Suzuki New Carry pick up di etalase Suzuki di IIMS 2019 Jakarta cukup menarik dan berkesan.

Saat tabir penutup Suzuki New Carry Pick Up dibuka, bak muatan kendaraan pikap berwarna putih itu terisi penuh dengan aneka macam buah-buahan seperti buah naga, pisang, dan buah lainnya.

Pimpinan manajemen Suzuki pun tampil dan berfoto bersama di atas New Carry Pick up mengenakan kemeja batik dan topi petani.

Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain baru dan ukuran lebih besar dari dua generasi pikap Suzuki sebelumnya, Carry Futura pick up dan Mega Carry.

Panjangnya mencapai 4 meter dan lebarnya 1,7 meter serta tinggi 1,9 meter.(*)

