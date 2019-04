Suzuki Carry Pikap Terbaru Dibanderol Rp 130 Jutaan, Ini Pilihan Warnanya

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Peluncuran generasi terbaru raja kendaraan Suzuki jenis pikap ini menandai era baru mobil niaga berkonsep ringan, ramah lingkungan, tangguh, dan berdimensi besar.

Peluncuran dilakukan oleh President Director PT SIS, Seiji Itayama.

Suzuki Carry pikap terbaru ini hadir dalam tiga pilihan warna yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black.

Adapu harga On the Road (OTR) Suzuki New Carry Pick Up untuk Jakarta dibanderol bervariasi.

Mulai dari Rp 135.600.000 untuk tipe FD, Rp 144.100.000 untuk tipe FD AC/PS.

Rp 136.600.000 untuk tipe WD, dan Rp 145.100.000 untuk tipe WD AC/PS.(*)

