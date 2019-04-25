Suzuki Carry Pikap Terbaru Dibanderol Rp 130 Jutaan, Ini Pilihan Warnanya

Suzuki Carry pikap terbaru ini hadir dalam tiga pilihan warna yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black.

Suzuki Carry Pikap Terbaru Dibanderol Rp 130 Jutaan, Ini Pilihan Warnanya
Redo/Tribun Timur
Suzuki Carry Pikap Terbaru Dibanderol Rp 130 Jutaan. 

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Peluncuran generasi terbaru raja kendaraan Suzuki jenis pikap ini menandai era baru mobil niaga berkonsep ringan, ramah lingkungan, tangguh, dan berdimensi besar.

Peluncuran dilakukan oleh President Director PT SIS, Seiji Itayama.

Suzuki Carry pikap terbaru ini hadir dalam tiga pilihan warna yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black.

Adapu harga On the Road (OTR) Suzuki New Carry Pick Up untuk Jakarta dibanderol bervariasi.

Mulai dari Rp 135.600.000 untuk tipe FD, Rp 144.100.000 untuk tipe FD AC/PS.

Rp 136.600.000 untuk tipe WD, dan Rp 145.100.000 untuk tipe WD AC/PS.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Tags
PT Suzuki Indomobil Sales
New Carry
Seiji Itayama
Baca Juga
Penulis: Ridwan Putra
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan