Shireen Sungkar Ajak Wanita Makassar Cantik Sehat Pakai Dnars

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selebriti papan atas Indonesia Shireen Sungkar hadir di Makassar Kamis (25/4/2019).

Kehadiran Shireen di Makassar yakni sebagai brand ambassador produk kecantikan asal Malaysia Dnars, dalam acara Sharing Session with Dnars Indonesia, Rahasia Cantik Alami, yang digelar di Santai Room Hotel Four Points by Sheraton, Makassar.

Shireen berbagi tips agar tampil cantik dan sehat, dengan produk Dnars.

"Sebelum memilih produk, kenali dulu jenis kulit. Lalu pilih produk yang tepat. Jangan yang instant ya, tidak bagus," ujarnya.

Alasan Shireen memilih Dnars sebagai produk perawatan kulit adalah karena menggunakan bahan herbal terpercaya, yang aman untuk tubuh.

"Jadi saya ini kan menyusui ya, jadi cari yang bahannya aman. Saya sangat selektif dalam memilih, apagi saat hamil dan menyusui. Ditambah ini juga halal," paparnya.

Keamanan produk Dnars juga diaminkan oleh dokter ahli kulit dr Farida Ilyas SpKK yang juga menjadi pembicara.

Menurutnya, dalam mencari produk kecantikan lebih baik memilih yang alami dan aman.

"Kebanyakan beli produk, mau hasilnya cepat. Lebih baik pilih yang sesuai jenis kulit," ujarnya.

Produk Dnars hadir dalam tiga set. Pertama rangkaian whitening atau pemutih yang mengandung vitamin B3, Aloe Vera, Licorice, kunyit, ekstrak kedelai, dan herbal lainnya.