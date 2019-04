Mazda Ikut IIMS Makassar, Tawarkan Diskon Hingga Rp 45 juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia International Motor Show (IIMS) Makassar 2019 sisa menghitung hari.

Dijadwalkan digelar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar selama lima hari, (1-5/5/2019).

Sembilan diler yang ikut ambil bagian tidak hanya memajang line up terayar dan terbaiknya, tetapi juga memberi promo yang sayang dilewatkan.

PT Kumala Celebes Motor (KCM) main diler Mazda di Sulsel menghadirkan empat line up di atas venue seluas 17 meter x 10 meter.

Mazda Biante ()

Sales Manager PT KCM, Ahmad Siraj mengatakan, keempat mobil yang didisplay yakni All New Cx9, Cx5, Cx3, dan Mazda2.

"Aktivitas tambahan tidak ada. Hanya di IIMS 2019 ini kita perdana tampilkan All New Cx9 di Kota Makassar," ujarnya.

All New Cx9 on the road Makassar dibanderol Rp 851 juta, Cx5 Rp 595 juta, Cx3 Rp 423 juta, dan Mazda2 Rp 293,5 juta.

Sementara untuk promo yang ditawarkan selama gelaran pameran terbesar di KTI itu, ia menyebut ada empat item.

"Pertama kami tawarkan promo diskon up to Rp 45 juta, lalu lucky dip jutaan rupiah, free kaca film 3m Black Beauty, dan doorprize dengan hadiah menarik," kata Iyat sapaannya yang dibuhubungi, Kamis siang (25/4/2019).

Target 15 SPK