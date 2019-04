Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Ini Masih Stabil di Pasar Terong Makassar

Laporan Wartawan Magang Tribun-Timur.com, Tomy Paseru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Terong, Jl Masjid Raya, Makassar, dua pekan jelang Ramadan 1440 Hijriah.



Pantauan tribun-timur.com, Kamis (25/5/19) pagi, kenaikan harga terutama pada jenis holtikultura.

Antara lain, bawang putih dan bawang merah.

Salah seorang pedagang, Dharma, mengatakan bawang putih naik dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Bawang merah dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

“Kenaikan harga sudah sejak dua pekan lalu,” katanya kepada tribun-timur.com.

Dharma mengaku tidak tahu penyebab kenaikan harga ini.

Untuk sembako, lanjutnya, belum mengalami kenaikan harga.

Misalnya, tepung terigu yang masih dijual Rp 10 ribu per kilo, telur ayam ras Rp 40 ribu per rak, minyak goreng Rp 11 ribu per liter, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, dan beras Rp 11 ribu per liter.