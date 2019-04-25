Foto Andi Sudirman Sulaiman Buka Jambore Inovasi Pelayanan Publik

Kegiatan ini digelar Pemprov Sulsel bekerjasama dengan Transformasi-Giz, BaKTI, Kompak, dan Bank Sulselbar.

Foto Andi Sudirman Sulaiman Buka Jambore Inovasi Pelayanan Publik
Muhhamad Abdiwan/Tribun Timur
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuka Jambore Inovasi Pelayanan Publik di Hotel Four Points by Sherator Makassar, Kamis (25/4). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuka Jambore Inovasi Pelayanan Publik di Hotel Four Points by Sherator Makassar, Kamis (25/4).

Kegiatan ini digelar Pemprov Sulsel bekerjasama dengan Transformasi-Giz, BaKTI, Kompak, dan Bank Sulselbar.(*)

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Andi Sudirman Sulaiman
Bank Sulselbar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Hasrul
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