Dijadikan Mobil Ambulans dan Boks, Suzuki New Carry Tetap Modis di IIMS 2019 Jakarta.

Dijadikan Mobil Ambulans dan Boks, Suzuki New Carry Tetap Modis di IIMS 2019 Jakarta.

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Selain jenis pikap, Suzuki New Carry juga ditampillan dalam konsep ambulans, boks, dan angkutan kota/pedesaan.

Baca: Hasil Pengungkapan Selama Dua Bulan, Polda Sulsel Musnahkan 11,110 Kg Sabu

Baca: Tiga Jajaran Pengawas Pemilu Enrekang Jatuh Sakit Selama Pelaksanaan Pemilu 2019

Walaupun didesain dengan konsep non pikap, tampilan New Carry versi ambulans, boks, maupun angkutan penumpang itu tetap modis dengan dimensi yang lebih besar dari jenis Carry (futura) sebelumnya.

Suzuki New Carry Pick Up sensiri memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm.

Dijadikan Mobil Ambulans dan Boks, Suzuki New Carry Tetap Modis di IIMS 2019 Jakarta. (Redo/Tribun Timur)

Berbekal bodi yang lebih besar, mobil ini mampu membawa muatan lebih banyak.

Penggunaan mesin terbaru K15B pun membuat konsumsi bahan bakar lebih irit sekitar 15% dibandingkan mesin 1,5 liter yang sebelumnya dipakai. Namun, hal ini tergantung pada kondisi dan penggunaan.

Baca: Daihatsu Kuasai 28,51% Pasar Mobil di Sulsel, Dominasi Gran Max

Selain itu, Suzuki New Carry Pick Up memiliki radius putar sebesar 4,4 m sehingga memudahkan pengemudi saat harus bermanuver.

Kendaraan niaga andalan Suzuki ini juga dilengkapi fitur Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi.

Selain itu, terdapat Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang.

Dijadikan Mobil Ambulans dan Boks, Suzuki New Carry Tetap Modis di IIMS 2019 Jakarta. (Redo/Tribun Timur)

Soal keamanannya, Suzuki New Carry Pick Up disematkan fitur Immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat memarkir kendaraan dan dapat menjalankan bisnis dengan lebih tenang.

Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain baru dan ukuran lebih besar dari dua generasi pikap Suzuki sebelumnya, Carry Futura pick up dan Mega Carry.

Panjangnya mencapai 4 meter dan lebarnya 1,7 meter serta tinggi 1,9 meter.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: