Begini Tampilan Suzuki New Carry versi Petepete di IIMS 2019 Jakarta

Begini Tampilan Suzuki New Carry versi Pete-pete di IIMS 2019 Jakarta.

Begini Tampilan Suzuki New Carry versi Pete-pete di IIMS 2019 Jakarta.

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -- President Director PT SIS, Seiji Itayama, mengatakan Suzuki Carry bukan sekadar mobil biasa.

Buktinya, bukan hanya Suzuki New Carry pick up yang bisa ditampilkan di ajang IIMS 2019 Jakarta, 25 April hingga 5 Mei 2019 tetapi model kendaraan untuk usaha berbeda pun dipajang Suzuki menggunakan mesin dan kerangka yang sama yang digunakan pada jenis pick up.

Baca: Dijadikan Mobil Ambulans dan Boks, Suzuki New Carry Tetap Modis di IIMS 2019 Jakarta

Pelanggan dengan jenis usaha yang beragam pun bisa memodifikasi Suzuki New Carry untuk dijadikan mobil boks, mobil toko, ambulans, truk sampah, hingga mobil angkutan umum perkotaan atau pedesaan.

Peluncuran Suzuki New Carry pick up pun disertai unit Carry versi ambulans, boks, dan angkutan penumpang alias pete-pete, istilah populer di Makassar.

Begini Tampilan Suzuki New Carry versi Pete-pete di IIMS 2019 Jakarta. (Redo/Tribun Timur)

Pete-pete versi New Suzuki Carry ini ditampilkan bersama unit New Suzuki Carry berkonsep ambulans, boks, dan niaga.

Seiji mengatakan Suzuki New Carry menerapkan konsep "ILMU" dalam penggunaan jasa dan usaha yang sesuai kebutuhan konsumen di Indonesia.

Konsep ILMU yaitu ‘I’ berarti Irit bensin dan perawatan, ‘L’ yaiti Lama umur pakainya, ‘M’ yaitu Muat banyak, dan ‘U’ yang berarti Untung di ujung.

Baca: Hasil Pengungkapan Selama Dua Bulan, Polda Sulsel Musnahkan 11,110 Kg Sabu

Konsep inilah yang memungkinkan Suzuki Carry Pick Up menjadi kendaraan niaga ringan nomor satu di Indonesia dengan angka wholesale mencapai lebih dari 1.250.000 unit dari tahun 1976 sampai 2018.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki New Carry pick up (pikap) di acara pembukaan International Motor Show (IIMS) 2019 di gedung JIExpo Kebayoran Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Peluncuran generasi terbaru raja kendaraan Suzuki jenis pikap ini menandai era baru mobil niaga berkonsep ringan, ramah lingkungan, tangguh, dan berdimensi besar.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: