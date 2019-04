Suzuki Luncurkan Pikap Terbaru di IIMS 2019 Jakarta, Lihat Tampilannya!

New Suzuki Carry pick up 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -- Suzuki turut memeriahkan event otomotif akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 Jakarta. Ajang ini mulai berlangsung 25 April hingga 5 Mei 2019 di gedung Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

PT Suzuki Indomobil Sales sebagai perusahaan yang memproduksi dan memasarkan mobil, motor, dan ATV merek Suzuki ini akan menggelar world premier mobil andalan terbarunya yang akan di-launching pada hari pembukaan IIMS 2019 Jakarta, 25 April 2019.

Di IIMS 2019 Jakarta, Suzuki akan menampilkan produk pikap Carry teranyarnya sebagai kendaraan niaga. Sebagai kendaraan niaga yang melegenda dan tetap eksis hingga saat ini, Suzuki New Carry Pick Up ini tampil dengan desain baru yang lebih modis dan kokoh.

Selain itu, ukuran dan kapasitasnya lebih besar dari dua jenis pikap Carry pendahulunya yaitu Suzuki Carry Futura dan Mega Carry yang menggunakan basis Suzuki APV.

Head of Public Relation & Digital Suzuki, Rudiansyah, menjelaskan lahirnya New Carry Pick Up ini sekaligus menjadi generasi baru Suzuki pikap menggantikan dua seniornya Suzuki Carry Futura dan Suzuki Mega Carry yang akan dipensiunkan produksinya.

“Jadi jenis Suzuki Carry pikap yang lama tidak akan diproduksi lagi dan gantinya Suzuki New Carry yang akan kita luncurkan di IIMS 2019,” jelas Rudiansyah di acara makan malam dengan awak media di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Olehnya, tampilan dan spesifikasi Suzuki New Carry pikap terbaru ini menggabungkan unsur dari dua jenis Suzuki pikap pendahulunya tersebut.

New Suzuki carry pick up (int)

Mesin Ertiga

Selain memiliki postur yang kokoh, besar, dan panjang, Suzuki New Carry pick up itu juga lebih modern dengan memadukan teknologi dan kenyamanan penggunanya.

“Yang terbaru sudah menggunakan power steering elektrik sehingga lebih nyaman dikendarai. Kapasitas lebih besar dari Carry pikap sebelumnya dengan kapasitas 1500 cc di-combain mesin Ertiga,” terangnya.

Bukan itu saja, handle gigi dilektakkan di dashboard agar lebih mudah dikendarai dan memberi keluasan pengemudi serta penumpang di sebelahnya.

Ditambahkan, New Suzuki Carry pikap tersedia dalam empat tipe dimana diantaranya memiliki AC. Pilihan warna ada tiga yaitu hitam, putih, dan silver.

Pada event IIMS 2019 Jakarta, Suzuki akan menampilkan 13 unit kendaraan roda empatnya. New Suzuki Carry pikap ditampilkan lima hingga enam unit pada hari pertama atau pembukaan IIMS 2019 Jakarta. Setelahnya akan dipajang produk mobil Suzuki lainnya hingga IIMS 2019 Jakarta berakhir 5 Mei nanti.

Selain produk mobil dan motor, Suzuki juga akan menampilkan produk marine-nya. IIMS tahun 2019 di Jakarta ini memang tampil dengan konten terbaru karena akan turut menampilkan kendaraan non darat berupa motor boat, kapal layar, dan personal water craft.

Bahkan, kendaraan tambang ukuran raksasa pun bakal dipajang yang akan menjadi spot selfie menarik bagi pengunjung IIMS 2019 Jakarta.(*)