PREVIEW Persebaya vs Madura United: Susunan Pemain, Laga Digelar Besok, ini 3 Link Live Streaming

Live Streaming Persebaya vs Madura United

Preview Persebaya vs Madura United, Susunan Pemain, Laga Digelar Besok, 3 Link Live Streaming

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal laga leg pertama perempat final atau babak 8 besar Piala Indonesia 2018-2019 sudah dirilis.

Satu laga yakni Borneo FC vs Persib Bandung sudah digelar pada Rabu (24/4/2019).

Kemudian disusul laga Persebaya vs Madura United, Bali United vs Persija, dan Bhayangkara FC vs PSM Makassar.

Laga perempat final atau babak 8 besar Piala Indonesia digelar dengan sistem kandang dan tandang mulai 23 April 2019 hingga 3 Mei 2019.

Ini menjadi pengundian terakhir di Piala Indonesia 2018-2019.

Sebab, PSSI tidak akan lagi melakukan pengundian lawan untuk semifinal dan final.

Artinya, hasil drawing babak 8 besar Piala Indonesia 2018-2019 juga menentukan bagan pertandingan hingga final.

Setelah seluruh pertandingan 8 besar rampung digelar, laga semifinal akan diselenggarakan pada 15 Juni 2019.

Sementara itu, laga final akan digelar dengan sistem kandang dan tandang pada 30 Juni dan 7 Juli 2019.

"Inilah delapan terbaik yang ada di Piala Indonesia. Babak ini bukan hal yang biasa karena yang terbaik akan menjadi wakil Indonesia di Piala AFC 2020," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha, seperti dilansir Kompas.com.