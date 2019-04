Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Pasar Mattirowalie Barru Masih Relatif Stabil

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Kurang lebih dua pekan jelang ramadhan, harga bahan pokok (sembako) di Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru saat ini masih relatif stabil.

Hal ini diakui oleh Bahtiar, salah seorang pedagang yang ditemui di pasar yang berlokasi di Jl AP Pettarani, Kecamatan Barru itu.

"Harga bahan pokok sekarang masih stabil partner," kata Bahtiar kepada TribunBarru.com, Rabu (24/4/2019).

Disebutkan, bahan pokok yang harganya masih stabil seperti cabai kecil, cabai rawit dan termasuk tomat.

"lombok kecil per kilogram sekarang masih Rp 20 ribu, lombok keriting Rp 24 ribu per kilogram dan tomat tujuh ribu per kilogram," ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, harga tersebut tidak naik dan juga tidak turun sejak beberapa bulan terakhir.

"Semuanya itu masih stabil," katanya.

Namun, berbeda dengan bawang putih dan bawang merah.

Bahtiar menyebutkan, harga untuk kedua bahan pokok tersebut mengalami kenaikan.

"Kalau bawang putih ini mahal sekarang, bulan - bulan kemarin harganya hanya Rp 20 ribu per kilogram, sekarang sudah Rp 45 ribu. Bawang merah juga begitu, sekarang sudah harga Rp 40 per kilogram dari yang dulunya hanya Rp 20 ribu," ungkapnya.

Bahtiar menyebutkan, semua harga bahan pokok tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan saat akan memasuki bulan Ramadan.

"Biasanya begitu, tiga atau empat hari setiap mau Ramadan pasti naik harga bahan pokok karena banyak orang butuh," jelasnya.

Laporan Wartawan TribunBarru.com, @akbar_hs

