BOPI Bentuk Tim Verifikasi Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Musim 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) resmi membentuk Tim Verifikasi Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2019 oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Keputusan itu dikeluarkan lewat surat Ketua Umum BOPI, dengan nomor Surat Keterangan (SK) 005/BOPI/KU/IV2019, Rabu (24/4/2019).

Dalam surat yang diterima Tribun-Timur.com atas persetujuan Ketua Umum BOPI, Richard Sam Bera memaparkan beberapa pertimbangan dalam pembentukan Tim Verifikasi Kompetisi Liga 1 dan Liga 2.

Diantaranya bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia (RI) nomor 0009 tahun 2015 fungi, tugas dan susunan organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Bahwa dalam usaha menumbuh kembangkan serta meningkatkan kinerja BOPI kedepan untuk lebih baik lagi terutama lebih memperkuat posisi BOPI dalam percaturan keolahragaan Nasional perlu dibentuk Tim Verifikasi terkait diselenggarakannya Kompetisi Sepakbola Liga 1 dan 2 tahun 2019 oleh PT LIB.

"Bahwa untuk menylaksanakan kegiatan yang dimaksud perlu dibentuk Tim Verifikasi dengan surat keputusan BOPI," tulis surat tersebut.

Pembentukan tim ini, didasari pula atas Undang-undang Dasar (UUD) dan beberapa peraturan pemerintah hingga peraturan Menpora terkait olahraga di Indonesia.

Diantaranya UUD No 3 tahun 2015 tentang sistem keolahragaan nasional, peraturan pemerintah No 16 tahun 2017 tentang penyelenggaraan keolahragaan, peraturan pemerintah No 18 tahun 2017 tentang pendanaan olahraga.

Kemudian peraturan Menpora No 0009 tahun 2015 tentang kedudukan, fungsi, tugas dan susunan organisasi BOPI, peraturan Menpora No 0010 tahun 2015 tentang pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional dan terakhir keputusan Menpora No 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Menpora No 0173 tahun 2015 tentang pengangkatan pengurus BOPI

Sehingga surat tersebut memutuskan sebanyak enam hal.