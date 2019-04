Belanda Siap Investasi Pembangunan Makassar New Port Tahap III

muhammad abdiwan/tribun-timur

Direktur Utama PT Pelindo IV (Perero) Farid Padang menjelaskan kepada delegasi dari Kedutaan Besar Belanda yang dipimpin oleh Deputy Head of Economic Department Netherlands Embassy in Indonesia Joost Nuijten di Kantor Pelindo IV Makassar, Rabu (24/4). Kunjungan tersebut untuk menjajaki potensi investasi Belanda pada pembangunan Makassar New Port (MNP).