VIDEO: Wabup Lutim Jajaki Ekpor Lada ke Belanda, Begini Suasana B2B di Novotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Daerah Luwu Timur (Lutim) ikut berpartisipasi pada Trade Mission to South Sulawesi yang digelar Embassy of The Kingdom of The Netherlands in Indonesia di Hotel Novotel Grand Shayla Jl Chairil Anwar Makassar, Selasa siang (23/4/2019).

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam mengatakan, Lutim sebagai lumbung lada di Sulsel bahkan Indonesia tengah mencari pasar untuk ekspor.

"Memang selama ini, kita jajakan ke pedagang dalam negeri saja. Namun kita lihat ada peluang ekspor kedepannya. Utamanya komoditi lada," ujar Irwan yang ditemui usai Business-to-Business B2B, Selasa siang.

Di depan perwakilan dari Chief Representation Office Verstegen Spices and Sauces BV Netherlands, Evert Jan Verschuren, Wabup mengatakan, komuditi di Lutim melimpah.

"Tidak hanya lada, kami punya Kakau dimana PT Mars sudah berinvestasi di sana. Kami juga penghasil kelapa sawit, pala, vanila, dan cengkeh. Cuma kan pasar ekspornya kami belum ada. Kami serius garap kerja sama," katanya.

Khusus lada, Irwan Bachri menegaskan, produksi Lutim selama 2018 saja di angka 4.500 ton dengan luas lahan 6 ribu hektare.

Seperti apa suasana B2B berlangsung? Yuk nonton videonya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad