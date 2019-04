Rangkaian Milad ke-12, BEM FKIP Unibos Gelar Beauty Class

Suasana Beauty Class & Make Up Artist bersama Ariza Satifa Rivai (23) di Aula Kedokteran Unibos, Selasa (23/4/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bosowa (Bosowa) Makassar merayakan milad yang ke-12 pada 14 April 2019 lalu.

Berbagai rangkaian acara digelar dalam merayakan Milad ke-12 ini.

Salah satunya Beauty Class & Make Up Artist bersama Ariza Satifa Rivai (23).

Kegiatan yang dihadiri 40 peserta umum tersebut dilaksanakan di Aula Kedokteran Unibos, Selasa (23/4/2019).

Tujuannya ialah, BEM FKIP Unibos ingin turut andil dalam membantu perempuan menambah skill merias yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha di bidang kecantikan.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Milad ke-12, Hermianto Abuinta.

"Sebenarnya kegiatan bukan semata-mata mengajari perempuan bersolek merias diri. Tetapi lebih ke penambahan skill agar ke depannya peserta yang hadir dapat menjadi MUA juga seperti halnya pemateri yang kita hadirkan. Dimana berkat kemampuannya merias orang lain ia akhirnya dipanggil ke mana-mana dan tentunya menghasilkan uang," katanya pada Tribun Timur, Selasa (23/4/2019).

Ia berharap, 40 peserta yang hadir ini dapat melatih dan mengembangkan bakatnya dan segera membuka usaha di bidang kecantikan.

Sementara itu, melalui Beauty Class ini Ariza Satifa Rivai mengangkat tema mengenai flawless make up.

"Flawless makeup itu sendiri kelihatan natural tapi glowing cocok dipakai untuk daily make up. Jadi flawless makeup ditentukan dari complexionnya yang halus dan terlihat glowing. Kemudian make up mata yang tidak bold memakai warna-warna yang soft serta pemakaian blush on yang shiny arah ke peach agar makeup terlihat lebih fresh dari wajah asli kita," katanya.