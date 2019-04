Penyanyi Indonesia Shanty Paredes Ada di Lokasi Bom Srilanka, Selamat Karena Satu Kebetulan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Melalui akun Instagramnya, penyanyi Shanty Paredes bercerita bahwa ia dan keluarga hampir saja menjadi korban bom Sri Lanka yang terjadi Minggu (21/4/2019).

Shanty saat ini tengah berada di negara yang sedang mengalami teror tersebut.

Shanty bersyukur karena lokasi terkininya jauh dari lokasi bom.

Namun sehari sebelumnya, Shanty berada di kota lokasi pengeboman.

"Super shocked with the bombing that just happened in Sri Lanka!!!

Churches and hotels.

Kemarin baru saja kita ada di Colombo!!

We are very lucky that we are now far from the bombings, but yesterday we were still there in Colombo and drove past Shangrilla that got hit.

Tuhan melindungi keluarga kami!," tulis Shanty dalam unggahannya.

(Sangat terkejut dengan peristiwa bom yang terjadi di Sri Lanka!!!