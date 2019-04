OPINI - Generasi Milenial di Bumi Kekinian

Oleh:

Ellyyana Said

Staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, KLHK. Anggota Ikatan Pernulis Indonesia Makassar (IPIM), Sulsel

Bumi pada usianya yang uzur membutuhkan tangan-tangan ikhlas untuk menjaga seluruh isinya.

Sentuhan generasi milenial diharapkan mengambil alih dalam merawat dan menjaga bumi.

Berbagai aksi dapat dilakukan mulai dari aksi kecil yang berdampak besar untuk kemaslahatan ummat kedepan.

Hari Bumi dimaksudkan untuk menggugah rasa peduli warga dunia terhadap kelestarian lingkungan untuk menyelamatkan bumi yang semakin tua.

Kesadaran manusia akan kelestarian alam sendiri harus semakin meningkat karena percepatan gejala-gejala global warming yang kian parah dan sering kita lihat dan alami dalam keseharian kita.

Generasi milenial di bumi kekinian memiliki tiga karakter utama yaitu creative, cenderung berpikir out of the box.

Hal ini dapat kita tunjukkan salah satu bukti yaitu tumbuhnya industri startup dan industri kreatif lain yang dimotori anak muda.

Confidence yaitu rasa percaya diri mereka yang terlihat dengan berani mengemukakan pendapat, bahkan berdebat di media sosial.

Selanjutnya yang ketiga connected, pandai bersosialisasi yang dilihat dari kefasihan mereka di banyak media sosial.