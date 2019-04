Museum Pertanian Bogor Resmi Dibuka Hari Ini

BOGOR - Sebagai negara agraris, Indonesia telah melewati berbagai periode bersejarah, dimulai jaman batu hingga masa kini, dimulai sistem tanam berpindah sampai sistem tanam menggunakan teknologi yang canggih, dimulai penanaman padi liar sampai ditemukannya berbagai varietas padi dan tanaman lainnya yang berpotensi hasil tinggi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, mewakili Menteri Pertanian hari ini meresmikan Museum Pertanian serta Gedung Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital (P3D) di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/4/2019).

Peresmian museum ini menjadi simbol serta sejarah jalan hidup pertanian bangsa Indonesia.

“Pertanian merupakan way of life bangsa Indonesia. Ini melekat dan tidak bisa terpisahkan dengan budaya” ujar Syukur saat memberikan sambutan.

Terkait dengan hal tersebut, maka tema yang diangkat dalam Peresmian Museum Pertanian ini “Bertolak Dari Masa Lalu, Menapak Ke Masa Depan (Connecting the Past to the Future) menjadi sangat tepat.

“Museum pertanian ini merupakan saksi sejarah perjalanan panjang dan perkembangan pertanian Indonesia dari dulu dan kini, menuju pertanian masa depan” ujar Syukur.

Museum ini diharapkan mempunyai peran penting dalam membangkitkan semangat dan kepedulian generasi muda terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Selain itu, museum ini juga menjadi icon tujuan wisata budaya dan edukasi di Kota Bogor.

“Saya berharap museum ini dapat terus dikembangkan dan dilengkapi, dengan mengacu pada berbagai referensi dan perkembangan permuseuman yang berskala internasional” ujar Syukur.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengembangan Museum Pertanian, baik perorangan, swasta, NGO, maupun instansi dan negara sahabat. Semoga semua bantuan tersebut bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pertanian” ungkap Syukur.

“Tahun ini kami juga telah selesai membangun Gedung Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital yang merupakan sarana layanan perpustakaan pertanian berbasis digital” ujarnya.