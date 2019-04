Aswin Hotel Bakal Gelar A Tribute To Jamrud

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aswin Hotel dan Spa bakal menggelar event A Tribute To Jamrud by D'Ordinary Band, di Club On 2 (CO2) Aswin Hotel Jl Gunung Latimojong No 144, Kota Makassar, Senin (22/4/2019).

Marketing Communication Aswin Hotel dan Spa Makassar Andi Rio Pakki mengatakan Jamrud adalah sebuah band cadas yang berasal dari Indonesia dan cukup terkenal di zamannya.

“Band Jamrud kan pertama kali terbentuk pada tahun 1989 di Cimahi Jawa Barat. Jamrud sejak terbentuknya didepani oleh Sandy (Drummer), Azis mangasi siagian (Gitar), Ricky teddy (Bass) dan Anto sebagai vocalist dikenal sebagai grup musik yang sukses,” katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Senin (22/4/2019).

Beberapa lagu miliki Jamrud nantinya akan dinyanyikan D'Ordinary Band.

D'Ordinary Band akan tampil all out disetiap setnya. Band juga akan berkolaborasi dengan DJ Hyuna Beatjunk Records, yang akan membawakan lagu milik JLO dan Aviici.

“Untuk Sabtu depan khusus di CO2 kita akan mengadakan closing party dan untuk tanggal 30 April 2019 manajemen Aswin Hotel mengadakan acara tumpengan menyambut anniversary Aswin Spa,” pungkas Rio.