TRIBUNWIKI: Heboh Istrinya Disebut Hina Prabowo, Ini Profil Andre Taulany

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina dikabarkan menghina, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, melalui unggahan di Instagram Storiesnya.

Wanita yang disapa Erin ini menuliskan kata-kata yang dianggap tidak pantas untuk Prabowo.

Ia diketahui telah menghapus, postingannya tersebut.

Kemudian, Andre Taulany memposting sebuah tulisan permohonan maaf, Sabtu (20/4/2019).

Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar para warga net.

Dilansir dari Tribun Solo, Unggahan Andre tersebut berupa foto berisi kutipan menjelang Ramadan.

Tepatnya diunggah pada Malam Nisfu Syaban. Pada kutipan itu tertulis kalimat sebagai berikut:

15 Hari Menjelang Ramadhan

Mohon dimaafkan segara khilaf atas lisan yang tak baik

Ucapan yang melukai, hati yang kotor, perilaku yang menyinggung,

dan sikap yang tidak sopan.

Selamat menyambut bulan suci Ramadan

Pelantun tembang 'Mungkinkah' ini hanya menuliskan caption singkat pada unggahannya.

Ia berharap agar seluruh umat muslim bisa beribadah semaksimal mungkin di malam Nisfu Syaban.

Begini caption yang dituliskan Andre:

"Assalamu alaikum. Selamat beribadah di malam nishfu sya’ban .. Demoga Rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kita semua," tulis Andre pada unggahannya.

Unggahan terakhir pelawak Andre Taulany di Instagram pada Sabtu (20/4/2019), dibanjiri oleh komentar warganet.

Sementara itu, nama Erin sendiri masih menjadi trending topic di Twitter hingga Minggu (21/4/2019) pagi.

Tagar #erintaulanysakitjiwa masih bertengger pada daftar trending topic Indonesia.

Diluar dari hal tersebut, yuk simak perjalanan karir Andre Taulani

Stinky

Andre Taulany lahir di Jakarta, 17 September 1974.

Ia adalah seorang penyanyi, pemain film dan pelawak berkebangsaan Indonesia.

Setelah bergabung dengan grup band Stinky, nama Andre lebih terkenal dengan Andre Stinky.

Bersama Irwan (bass), Nanno (gitar), dan Edy (drum) serta Ndank (gitar).

Stinky telah merilis 8 album di luar The Best Of Stinky dan Love Song Of Stinky.

Album teranyar mereka bertajuk Pecinta Sejati dirilis tanggal 19 Mei 2007.

Seperti album terdahulu grup band yang pernah meraih penjualan 1 juta kopi lewat hits mereka "Mungkinkah" dan "Jangan Tutup Dirimu", dalam album tersebut mereka juga masih mengusung tema cinta.

Andre akhirnya keluar dari grup band Stinky yang sudah membesarkannya, dan mencoba untuk bersolo karier, hits yang pernah dikeluarkan adalah lagu Cintailah Istanaku yang juga menjadi OST. Sinetron Akulah Arjuna.

Selain menyanyi dan bermusik, putra pasangan Robby Haumahu dan Rasidah Hanum Hasibuan ini juga menjajal dunia akting dengan bermain di beberapa judul film, diantaranya Kiamat Sudah Dekat (2003) dan Cerita Cinta (2001).

Andre Taulany juga sibuk dengan acara komedi di beberapa stasiun TV swasta.

Bersama Sule dan cast Ini Talkshow lainnya, Andre terkadang menjadi impersonator sebagai salah satu gimmick pada acara tersebut.

Terhitung sudah beberapa selebriti yang telah ia tiru, seperti Erwin Gutawa, dr. Boyke, Jeremy Teti, Mario Teguh dan lain-lain.

Kehidupan pribadi

Setelah berhubungan dengan beberapa wanita, di antaranya, Linda Rachman, Indah Ludiana dan Ayu Pratiwi, laki-laki dengan tinggi 173 cm dan berat 56 kg ini akhirnya menambatkan hatinya pada wanita keturunan Minang, Rien Wartia Trigina (biasa dipanggil Erin).

Mereka menikah pada tanggal 17 Desember 2005.

Pada tanggal 30 November 2006, istri Andre melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki yaitu Ardio Raihansyah Taulany.

Pada tanggal 19 Januari 2009, istri Andre melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki yaitu Arkenzy Salmansyah Taulany.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, istri Andre melahirkan anak ketiga mereka yang berjenis kelamin perempuan yaitu Arlova Carissa Taulanya.

Data diri:

Nama: Andre Taulany

Instagram: @andreastaulany

Lahir:Jakarta, Indonesia, 17 September 1974

Pekerjaan: Aktor, pelawak, penyanyi

Tahun aktif: 1992 - sekarang

Pasangan: Rien Wartia Trigina (k. 2005)

Anak:

Ardio Raihansyah Taulany

Arkenzy Salmansyah Taulany

Arlova Carissa Taulany

Orang tua:

Robby Haumahu

Rasidah Hanum Hasibuan

Daftar Karya:

Band / Grup:

Stinky (1994-2008) (2013-sekarang/reuni)

3 Djanggo (2013-2015)

Bersama Stinky

Stinky (1997)

JTD (1998)

Rindu Untuk Dia (1999)

Permata Hati (2001)

Stinky 5 (2003)

Langkah Terbaik (2004)

Pecinta Sejati (2007)

Solo Karier

Andre (2000)

Cintailah Istanaku (2005)

Ikhlas (2006)

Sayangku (2015)

Bersama OVJ dan Sule

Bibirmu Dower (bersama SM#SH) (2011)

Andeca Andeci (bersama 7 Ikans) (2011)

Smile U don't Cry (bersama Sule) (2011)

Potong Bebek Angsa (bersama Super Senior) (2012)

Smile U don't Cry (remix) (bersama 3 Djanggo) (2013)

Atitnya Tuh Disini (bersama Cita Citaku) (2014)

Film

2003 Kiamat Sudah Dekat

2004 Ketika

2004 17th

2008 Kun Fayakuun

2009 Susuk Pocong

2012 Sule, Ay Need You

Sinetron

Masih Ada Cinta

Cerita Cinta (1999)

Bumi dan Langit (TVRI 2002)

Bintang Idola (SCTV 2002)

Cinta Pertama (Lativi-Sekarang TVONE 2002)

Terang Milikku Juga (TRANS TV 2003-2004)

Hidayah (Trans TV 2005-2006)

Permana dan Permata (TPI-Sekarang MNCTV 2005)

Kiamat Sudah Dekat (SCTV 2005-2007)

Mansoor La Gokilun (TPI 2009)

Mas Boy dan Lemon (GLOBAL TV 2013)

FTV

Dadang Dudung

Dadang Dudung 2

Pencopet dan Pacarnya

Acara Televisi

Ngelenong Nyok

Komedi Betawi

Lenong.co.id

Opera Van Java

Sahurnya OVJ

OVJ Awards

OVJ Cup

OVJ Roadshow

PAS Mantab

The Promotor

Awas Ada Sule 2 (beberapa episode)

Karoke Keliling

Ini Talkshow

Comedy Night Live

Pagi Pagi

Ini Sahur

Alkisah

Iklan

OBH Tropica Plus

Kartu As Telkomsel

Kompor Quantum

BuKrim Gel

Kalpanax

Suzuki Shogun Axelo 125

Anget Sari (bersama Mikha Tambayong, Evan Sanders dan Ikke Nurjanah)

Coca-Cola (bersama Sule dan Maudy Ayunda) (2016)

Sarung Mangga

Aqua Japan

Link berita: http://solo.tribunnews.com/amp/2019/04/21/andre-taulany-tulis-permintaan-maaf-seusai-kabar-istrinya-dianggap-hina-prabowo-ramai-di-medsos?page=all