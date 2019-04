TRIBUNWIKI: Debut di Amerika Serikat, Ini Profil Boyband Korea Selatan NCT 127

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Boyband asal Korea Selatan NCT 127 tampil pertama di Good Morning America.

Seperti melansir dari Kompas.com Boyband NCT 127 baru saja melakukan debut program AS pertama mereka dengan tampil dalam Good Morning America di Times Square, New York, AS, pada 18 April 2019.

Untuk membuat penampilan mereka istimewa, mereka juga membawakan lagu terbaru mereka " Superhuman" untuk kali pertama di sana.

Tak sampai di situ, NCT 127 juga menampilkan hit mereka yang berjudul "Cherry Bomb".

Para NCTzen--penggemar NCT 127 dan semua penonton Good Morning America yang hadir terpukau dengan aksi boyband bentukan SM Entertainment itu.

Penampilan boyband bentukan SM Entertainment tersebut dilakukan menjelang dimulainya tur Amerika Utara mereka bertajukNeo City NCT 127: Tur Origin.

Tur tersebut dijadwalkan dimulai di Prudential Center, New Jersey, pada 24 April.

Setelah itu, NCT 127 akan lanjut ke Georgia, Florida , Texas, Arizona, Illinois, California, dan Kanada sepanjang April dan Mei 2019.

NCT 127 menjadi boyband K-pop kedua dan grup K-pop ketiga secara keseluruhan yang muncul dalam talk show Amerika tersebut.

Penampilan mereka mengikuti BLACKPINK awal tahun ini dan BTS pada akhir 2018 lalu.