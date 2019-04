TRIBUNWIKI: Bikin Proyek Bareng Justin Bieber, Ini Profil Lil Dicky dan Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi populer Lil Dicky gandeng Rapper Lil Dicky dalam proyek musik barunya.

Dilansir dari Kompas.com Justin Bieber sedang mengerjakan proyek musik baru. Pada Rabu (17/4/2019), ia mengunggah sebuah klip video berjudul "Earth" di akun Instagram-nya, @justinbieber.

Lagu tersebut merupakan proyek kolaborasi Bieber dengan rapper Lil Dicky. Rencananya single tersebut dirilis pada Kamis (18/4/2019) pukul 21.00 waktu Pasifik.

"Let's save the Earth @lildickygram. New song and video tomorrow night," tulis Bieber pada keterangan klip teaser tersebut.

Pada video itu disebut artis-artis yang terlibat dalam lagu tersebut. Ada Ariana Grande, Miley Cyrus, Halsey, Rita Ora, Katy Perry, Shawn Mendes, Ed Sheeran, John Legend, Backstreet Boys, hingga bintang K-pop PSY. Artis peran seperti Leonardo DiCaprio dan Kevin Hart pun dilibatkan.

Lil Dicky mengungkap proyek kolaborasi tersebut pada Senin (15/4/2019) melalui sebuah video yang diunggah di Instagram.

"Saya tidak pernah sesemangat ini. Ada banyak yang saya ingin ceritakan, tetapi saya hanya ingin memulainya dengan dua kata singkat: Justin Bieber," katanya.

Ia kemudian menunggah klip video lain yang menampilkan penyanyi Sia dan Justin Bieber.

Lil Dicky

Melansir dari wikipedia.org David Andrew Burd atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Lil Dicky atau LD, adalah seorang rapper dan pelawak Amerika.