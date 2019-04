TRIBUNWIKI: 21 April Adalah Hari Kartini, Berikut Beberapa Ucapan Selamat dan Quotes Kartini

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April.

Tanggal tersebut menjadi peringatan setiap tahunnya yang juga merupakan hari lahir dari RA Kartini.

Raden Adjeng Kartini atau RA Kartini merupakan seorang tokoh Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia.

Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Seperti yang diketahui, Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada tokoh perempuan bernama Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu.

Simak ucapan-ucapan untuk menyambut Hari Kartini 2019, Minggu (21/4/2019) besok, seperti dilansir dari Banjarmasipost.

Ucapan Selamat Hari Kartini tersebut sangat cocok untuk dibagikan atau sekedar untuk update status di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Hingga Twitter.

Ada berbagai macam cara untuk memperingati Hari Kartini, satu diantaranya dengan berbagi ucapan, di media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook, untuk kekasih, adik, kakak atau perempuan hebat lainnya termasuk ibu.

Bahasa Inggris

1.Thanks for helping us until this time, because if there is no woman like you, I think I can not be the one who like now. Happy Kartini's Day.