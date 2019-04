TRIBUNWIKI: Bakal Bintangi Drama Thriller, Ini Profil Lee Dong Wook

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor Lee Dong Wook bakal membintangi drama Lee Dong Wook bareng Im Si-wan.

Dilansir dari Kompas.com setelah aktingnya bersama Yoo In Na dalam Touch Your Heart mencuri perhatian, Lee Dong Wook tampaknya akan segera membintangi serial drama baru.

Pada 19 April lalu, OCN menyatakan, Lee Dong Wook telah menerima tawaran untuk membintangi Strangers from Hell.

Sebuah laporan eksklusif yang dibuat oleh Sports Chosun menyatakan, bahwa aktor tersebut akan muncul dalam drama sebagai karakter dari Room 203, seorang pria yang pandai perang psikologis dengan mendekati orang asing dengan cara yang ramah dan menggali informasi mereka, tetapi menyembunyikan pikiran batinnya.

Strangers from Hell adalah drama thriller yang didasarkan pada webtoon populer dengan nama yang sama.

Drama ini menceritakan kisah orang aneh yang tinggal di asrama yang sama dan insiden misterius yang ditemukan oleh seorang pria setelah pindah.

Im Siwan sebelumnya juga telah mengonfirmasi, bahwa Strangers from Hell akan menjadi proyek comeback-nya, setelah bulan Maret lalu ia menyelesaikan tugas wajib militernya.

Dalam drama ini ia akan berperan sebagai Yoon Jong Woo, seorang pemuda yang pindah ke Seoul dari pedesaan untuk pekerjaan barunya.

Strangers from Hell akan disutradarai oleh Lee Chang Hee, yang menyutradarai film-film seperti The Vanished dan The Hideout, dan memenangkan penghargaan untuk Film Terbaik dalam The 40000 Blows di Festival Film Pendek Mise-en-scène ke-10 pada tahun 2011.

