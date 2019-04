Sinopsis dan Trailer Tujuh Film yang Tayang di CGV Daya Grand Square, Ada Dua Film Anak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menonton bisa menjadi satu di antara beberapa kegiatan alternatif untuk melepas penat.

Nonton di bioskop mungkin bisa jadi satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, pacar ataupun teman rasa pacar.

Bulan April memang menjadi waktu yang tepat untuk menonton film.

Karena di bulan ini banyak film baru yang wajib ditonton seperti film The Curse of The Weeping Woman, Pocong The Origin, dan Rumput Tetangga.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, Sabtu (20/4/2019) berikut tujuh film yang sedang tayang di bioskop CGV Daya Grand Square, Jl Perintis Kemerdekaan, KM 14.

1. Hello Carbot The Movie: The Cretaceous Period

Jenis Film: Animation

Sutradara: Kim Jin-cheol, Shinkyu Choi

Bahasa: Korea

Subtitle: Bahasa Indonesia

Durasi: 84 menit

Pemain: Lee Ji-hyun, Kim Yong-joon, Yang Jeong-hwa, Hong Bum-ki

Sinopsis

Kembali ke seratus juta tahun yang lalu, Chatan dan Carbot menyelinap ke Masa Dinosaurus Kapur dan pergi pada petualangan yang menakjubkan.

Into a hundred million years ago, Chatan and Carbot time-slip to the Cretaceous Dinosaur Period and go on an amazing adventure.