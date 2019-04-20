Lirik, Download Lagu Lily Alan Walker MP3 Ft K-391 & Emelie Hollow
Lirik dan Download Download Lagu Lily Alan Walker MP3 feat K-391 and Emelie Hollow.
TRIBUN-TIMUR.COM - Ini Lirik dan Download Download Lagu Lily Alan Walker MP3 feat K-391 & Emelie Hollow.
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Penulis lagu berjudul Lily adalah Alan Walker, Didrik Handlykken, Emelie Hollow, Kenneth Nilsen, Lars Kristian Rosness, Magnus Bertelsen, dan Oda Evjen Gjovag.
Lagu Lily sendiri masuk dalam album "Different World" dari Alan Walker, dan sudah dirilis sejak tahun 2018.
Lagu ini menceritakan tentang Lily, seorang bocah yang takut pada dunia luar, besar, dan luas.
Irama lagu Lily yang enak didengar dan liriknya yang penuh dengan petualangan juga membuat penikmat musik tidak bosan mendegarkannya.
Lagu Lily yang dibawakan oleh Alan Walker feat K-391 & Emelie Hollow ini ber-genre dance atau elektronik.
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Simak video lagunya di bawah ini.
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