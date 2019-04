Berburu Produk Kecantikan di Beauty Fest 2019, Ada Promo Perawatan Lho!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beauty Fest Bazaar & Activities 2019 Trans Studio Mal (TSM) Makassar kembali digelar. Event bergengsi ini berlangsung di Atrium Trans Square TSM pada18-28 April 2019.

Beauty Fest 2019 yang diikuti 20-an tenant ini menghadirkan berbagai inspirasi kecantikan bagi para pengunjung melalui Talkshow by Prodia, Erha, Natasha Skin Care yang akan membahas mengenai kesehatan dan kecantikan perempuan.

Selain itu akan ada Beauty Class by Asosiasi Make up Artist Indonesia. Marcomm Manager TSM Makassar, Micke Septi Setiawati, mengatakan para peserta akan membantu masyarakat dalam menemukan kecantikan lewat produk fesyen dan kecantikan.

Baca: Perkenalkan Tata Rias Budaya Bugis Makassar, Asosiasi MUA Indonesia (AMI) Gelar Beauty Fest 2019

Baca: Suka Ngemil? Aneka Snack, Permen Hingga Soft Drink Turun Harga di Indomaret

“Melihat kebutuhan gaya hidup kaum urban dan berkembangnya industri kecantikan di Indonesia, program ini kami hadirkan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya, baru-baru ini.

“Juga memberi inspirasi dan wawasan lebih kepada para pengunjung mengenai kebutuhan kecantikan baik dari produk dan industrinya melalui sesi talkshow yang disiapkan," lanjutnya.

Di sini, pengunjung juga dapat menikmati promo yang diberikan dari peserta pameran.

Baca: 20 Tenant Ramaikan Beauty Fest 2019 TSM Makassar

Baca: Paket Sembako Jelang Ramadan Serba Rp 49 Ribu di Alfamart

Seperti promo buy 1 get 1 free dan diskon treatment dari House of Dura dan Get 2 Free Treatment dari Bloom Beauty Atelier setiap pembelian lima paket treatment.

Ikut Giveaway Berhadiah Rp 2 Juta

Pada acara Beauty Fest 2019, pengunjung juga bisa mengikuti Giveaway spesial by Wiwiskincare.

“Pengunjung dapat memenangkan hadiah uang tunai dengan total hadiah Rp 2 juta untuk empat orang pemenang dan 10 lipcream untuk 10 orang pemenang,” kata Micke.

Caranya, cukup selfie di booth tenant wiwiskincare, post dan tag akun @wiwiskincareofficial.(*)