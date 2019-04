Indonesian Election Heroes Trending, Terima Kasih Pahlawan Pemilu, 10 Petugas TPS di Jabar Meninggal

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar atau hashtag Indonesian Election Heros atau #IndonesianElectionHeroes jadi trending Twitter di Indonesia, Jumat (19/4/2019).

Pantauan tribun-timur.com di lini masa twitter, hingga pukul 18.35 WIB, Tagar Indonesian Election Heroes di lima besar trending Tanah Air.

Yup, perjuangan petugas TPS mengawal kotak suara sebelum dan setelah pencoblosan patut diapresiasi.

Tagar Indonesian Election Heroes, Terima kasih Pahlawan Pemilu trending twitter (capture twitter.com)

Di lini masa twitter, banyak beredar perjuangan petugas dan pengamanan TPS agar kotak suara sampai di tempat tujuan.

"Your sacrifice #IndonesianElectionHeroes" tulis @BakulanSemongko

"192.8 millions voters, 809,500 polling stations, 245,000 candidates on 17,000 islands, six hours to cast ballots, and you make this happens ....thank you guys @KPU_ID #IndonesianElectionHeroes'

Terlebih, beredar banyaknya kabar duka mengenai petugas TPS karena kelelalan.

Pemilu 2019 diwarnai kabar duka karena sejumlah petugas tempat pemungutan suara (TPS) meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

‎"Sejauh ini ada 10 orang yang kami terima laporannya meningal dunia di Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Kami sedang upayakan beri santunan kepada keluarga yang ditinggalkan karena mereka tidak terproteksi," ujar Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok di Jalan Garut, Jumat (19/4/2019).