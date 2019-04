Situs pemilu2019.kpu.go.id Sulit Diakses, ini Update Terbaru Situng Real Count C1 Suara Pilpres 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Hingga Kamis (18/4/2019) siang, situs pemilu2019.kpu.go.id untuk memantau atau mengecek hasil sementara real count Pilpres 2019 masih sulit diakses.

Saat Tribun Jabar mencoba mengakses situs pemilu2019.kpu.go.id untuk memantau atau mengecek real count Pilpres 2019 pukul 13.00 WIB, loading-nya selalu lama.

Setelah melalui proses loading yang lama, di situs pemilu2019.kpu.go.id justru tak muncul hasil real count Pilpres 2019 sementara.

Tampilan yang muncul di situs pemilu2019.kpu.go.id justru adalah halaman blank.

"Pemilu2019.kpu.go.id took too long to respond," begitu tulisan di browser saat mengakses laman tersebut.

Tak hanya situs pemilu2019.kpu.go.id, situs utama Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) di kpu.go.id juga sulit diakses.

Laman KPU sulit diakses (pemilu2019.kpu.go.id)

Saat mengakses situs utama KPU itu, halaman yang muncul sama seperti saat mengakses pemilu2019.kpu.go.id.

Bahkan, pada Kamis pagi sekitar pukul 08.20 WIB, situs resmi KPU sudah menginformasikan soal bahwa laman sedang sibuk.

Saat membuka situs resmi KPU, akan muncul laman dengan tulisan, "Oops! Website KPU sedang sibuk. Layanan kami akan segera kembali."

Padahal sekitar pukul 12.00 WIB, akun Instagram resmi KPU di @kpu_ri mengunggah infografis soal real count.

