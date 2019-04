Saat Pemilu, Penumpang di Bandara SHIAM Turun Drastis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Misnah M Attas, menargetkan partisipasi Pemilu 2019 di Sulsel adalah 77,5 persen.

Nampaknya target itu on track.

Salah satu indikasinya, terjadi penurunan penumpang yang cukup signifikan pada hari pencoblosan, Rabu (17/4/2019).

Baca: Kisah Polisi di Keera Wajo, Jalan Kaki Pikul Kotak Suara di Atas Jembatan Darurat

Baca: Prabowo Unggul di TPS Wakil Bupati Selayar

Baca: pemilu2019.kpu.go.id - Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Prabowo Awalnya Unggul, Gimana Jokowi Kini?

Humas Angkasa Pura I Sultan Hasanuddin International Airport Makassar (SHIAP) Dian PS mengatakan, saat pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif, Kamis (18/4/2019) jumlah penumpang di angka 16.053 orang.

"Bila dibandingkan dengan tahun lalu, penurunannya sekitar 55,3 persen. Di mana tahun lalu, jumlah penumpang pada (17/4/2018) di angka 35.926 orang," katanya.

Artinya, penurunannya sekitar 19.873 orang. Bila dibandingkan rerata penumpang per orang pada triwulan I tahun ini. Terjadi penurunan sekitar 12.114 orang atau 43 persen.

"Selain penumpang, juga terjadi penurunan aktivitas pesawat. 2018 ada 311 pesawat, turun sekitar 37,3 persen di angka 195 pesawat pada (17/4/2019)," katanya.

"Pun dengan kargo. 2018 ada 294.747 kilogram turun 32,8 persen pada (17/4/2019) di angka 198.135 kilogram," jelas Dian menambahkan.

Untuk on time performance (OTP) pada Rabu (17/4/2019) di angka 89 persen. "Dimana pesawat on time ada 173 flight dan delay ada 22 flight," kata Dian.

- Jumlah Penumpang 2019 di SHIAM

Senin (15/4) : 21.353 orang

Selasa (16/4) : 24.012 orang

Rabu (17/4) : 16.053 orang

- Rerata Per Hari pada Januari: 29.559 orang

- Rerata Per Hari pada Februari: 27.057 orang

- Rerata Per Hari pada Maret: 27.887 orang

- Rerata Per Hari Triwulan I: 28.167 orang(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: