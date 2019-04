Iqbal Parewangi: Semua Bisa Klaim, Tak Ada Caleg DPD RI Capai 1 Juta Suara!

Senator RI asal Sulsel AM Iqbal Parewangi berbincang dengan Cawapres Sandiago Salahuddin Uno di hadapan puluhan ribu peserta Kumpul Akbar Rezeki Sejuta Bintang (RSB) yang digagas Ichsan Yasin Limpo (IYL) di Karebosi, Makassar, Sabtu (26/1/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AM Iqbal Parewangi, mengatakan, klaim itu perolehan suara gampang dan cenderung emosional. Siapapun bisa klaim berapapun.

"Soal perolehan suara itu harus rasional. Harus berbasis data statistik, bukan eforia fantastik. Basis datanya ya C1," tegas Iqbal, Kamis (18/4/2019).

"Sejujurnya kami baru pegang 17 ribuan C1, sekitar 68 persen. Itu kontribusi dari keluarga, kerabat, dan sahabat 23SIP. Juga dari jaringan ormas Islam, guru, dan pemerhati akhlak politik. Terima kasih," ujar Iqbal.

Iqbal menjelaskan, berdasar analisa objektif terhadap data C1, tidak ada calon berpeluang mencapai 1 juta suara.

"Kesimpulan lainnya, Insya Allah saya berpeluang menjadi pimpinan DPD RI periode mendatang," kata Iqbal Parewangi.

"Namun lebih penting dari semua itu, saya berterima kasih atas kepercayaan besar masyarakat Sulsel kepada saya," tambah Iqbal.

Ratusan ribu suara yang memilih saya, kata iqbal, itu semata karena kepercayaan yang diberikan. Itu benar-benar suara demokrasi yang ikhlas dan cerdas.

"Saya tidak kampanye dengan bagi-bagi sarung, sembako, apalagi amplop. Tidak ada itu. Selama kampanye, saya hanya menguraikan 2 visi 3 misi saya berdasar kinerja nyata selama ini, dan berbagai agenda kedepan.

"Believe or not, masyarakat kita sudah melek politik. Itulah ikhtiar terbaik kami dan selanjutnya fatawakkal 'alallah," katanya.(*)

Laporan Wartawan tribuntimur.com, Abdul Azis Alimuddin

