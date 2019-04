Cara Cek Hasil Penghitungan Suara Real Count Per TPS Jokowi vs Prabowo via pemilu2019.kpu.go.id

Penghitungan Suara Jokowi vs Prabowo via pemilu2019.kpu.go.id

Cara Cek Hasil Penghitungan Suara Real Count Per TPS Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo via pemilu2019.kpu.go.id

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah cara cek hasil penghitungan suara atau real count Pilpres 2019 antara Jokowi vs Prabowo pada setiap TPS di situs pemilu2019.kpu.go.id.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki situs bagi masyarakat yang ingin memantau real count hasil perhitungan suara Pemilu 2019.

Lewat situs pemilu2019.kpu.go.id, masyarakat dapat memantau real count hasil perhitungan suara Pemilu 2019, setiap saat.

Dalam situs ini, Anda juga bisa memantau bahkan melihat formulir C1 yang telah dipindai atau scan pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Formulir C1 adalah catatan hasil penghitungan suara di TPS sekaligus sertifikat hasil penghitungan suara yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain real count hasil perhitungan suara Pilpres 2019, Anda juga bisa memantau hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) meliputi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tentu saja data yang tersaji dalam situs ini akan terus berubah, tergantung jumlah data yang masuk.

Setidaknya, hingga Kamis (18/4/2019) pukul 18.15.03 WIB, sudah ada data 6.553 dari 813.350 TPS.

Meski terlihat cukup besar, tapi data yang masuk baru sebesar 0,80568 persen alias belum ada 1 persen.

Dari data tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul sementara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.