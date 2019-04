20 Tenant Ramaikan Beauty Fest 2019 TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beauty Fest Bazaar & Activities 2019 Trans Studio Mal (TSM) Makassar kembali digelar.

Event bergengsi ini dihelat di Atrium Trans Square, TSM Makassar, 18-28 April 2019 mendatang.

Beauty Fest 2019 menghadirkan berbagai inspirasi kecantikan bagi para pengunjung melalui Talkshow by Prodia, Erha, Natasha Skin Care yang akan membahas mengenai kesehatan & Kecantikan perempuan.

Selain itu akan ada Beauty Class by Asosiasi Make up Artist Indonesia serta lebih 20 tenant beauty yang akan berpartisipasi dalam event.

Dimana mereka akan membantu customers menemukan kecantikan di Bazaar produk fashion & beauty ini.

Demikian disampaikan Marcomm Manager TSM Makassar, Micke Septi Setiawati, Kamis (18/4/2019) sore.

"Melihat kebutuhan gaya hidup kaum urban dan berkembangnya industri kecantikan di Indonesia, program ini kami hadirkan tidak hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, memberi inspirasi dan wawasan lebih kepada para pengunjung mengenai kebutuhan kecantikan baik dari produk dan industrinya. melalui sesi talkshow yang disiapkan," katanya.

Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati promo yang diberikan dari tenant partisipan selama event berlangsung.

Mulai dari promo buy 1 get 1 free dan diskon treatment dari House of Dura dan Get 2 Free Treatment dari Bloom Beauty Atelier setiap pembelian lima treatment.

"Pengunjung juga bisa ikuti juga Giveaway spesial by Wiwiskincare. Anda dapat memenangkan hadiah uang tunai dengan total hadiah Rp 2 juta untuk 4 orang pemenang dan 10 lipcream untuk 10 orang pemenang. Caranya, cukup selfie di booth tenant wiwiskincare, post dan tag akun @wiwiskincareofficial," tuturnya.

Daftar tenant

RunWay by Chika

Marcks’ Venus

Asdar

Inglot

Elsme

Kids

Yourmekap.id

Ami

Pramita

The Balm

Beauty Art Studio

Wiwi’s Skin Care

Dermaster

Daniahana,

Wong Hang

Focallure

Natasha Skin Care

House of Dura

Y.O.U

Bloom Beauty Atelier

House of Beauty

Serasa Studio

