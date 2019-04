Skor, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) Jam 2:00 Tanpa Buffer di Sini

Skor, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) mulai jam 2:00 WIB, Rabu (17/4/2019), dari Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) mulai jam 2:00 WIB, Rabu (17/4/2019), dari Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

Barcelona gas pol alias menurunkan susunan pemain terbaiknya saat menghadapi Manchester United di Liga Champions.

Barcelona kembali bertemu dengan Manchester United pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions2018-2019.

Kendati satu kaki sudah berada di babak semifinal berkat kemenangan 0-1 atas Manchester United pada duel leg pertama, Barcelona tidak mau main-main.

Dalam pertandingan melawan Manchester United malam ini, Barcelona menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Tidak hanya sekadar menurunkan pemain-pemain terbaik, Barcelona juga telah mengkondisikan agar Lionel Messi dkk berada dalam kondisi prima.

Dua poin di Liga Spanyol yang dikorbankan karena tampil dengan pemain cadangan pada akhir pekan lalu, tidak menjadi masalah bagi Barcelona demi mengejar ambisi mereka.

Tidak mengherankan jika Barcelona benar-benar melakukan persiapan maksimal karena mereka memang tidak boleh terpeleset kali ini.