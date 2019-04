Skor 2-0, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) Babak I dan II

Skor 2-0, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) mulai jam 2:00 WIB, Rabu (17/4/2019), dari Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor 2-0, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) mulai jam 2:00 WIB, Rabu (17/4/2019), dari Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

Sedang berlangsung, nonton Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) via Metube.id

Pantau Skor Barcelona vs Manchester United ( Man United) atau Barca vs MU via Live Score

Saat ini, Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester United ( Man United) 1-0.

Gol dicetak Lionel Messi pada menit ke-16.

Lalu, digandakan pada menit ke-20.

Berita ini dilansir bertepatan dengan berjalannya menit ke-21.

Barcelona gas pol alias menurunkan susunan pemain terbaiknya saat menghadapi Manchester United di Liga Champions.

Barcelona kembali bertemu dengan Manchester United pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions2018-2019.

Kendati satu kaki sudah berada di babak semifinal berkat kemenangan 0-1 atas Manchester United pada duel leg pertama, Barcelona tidak mau main-main.