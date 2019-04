FOTO: Promo Pemilu 2019, Buy 1 Get 1 di Hush Puppies

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung antri di depan toko Hush Puppies Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Rabu (17/4/19).

Memeriahkan hari pencoblosan Pemilu 2019, Hush Puppies menggelar promo buy one get one khusus hari pelaksanaan pemilu dengan menunjukkan jari bertinta bukti telah mencoblos.