Pemilu 2019
VIDEO: Pemusnahan Surat Suara Rusak di Kantor KPU Selayar
3.529 surat suara rusak Pemilu 2019 dimusnahkan oleh KPU Selayar di Halaman Kantor KPU, Kabupaten Kepulauan Selayar
TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Sekitar 3.529 surat suara rusak Pemilu 2019 dimusnahkan oleh KPU Selayar di Halaman Kantor KPU, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/4/2019) pagi.
Disaksikan oleh Wakil Bupati Selayar H Zaenuddin, Kapolres Selayar AKBP Tauvik Ibnu Subarkah, Dansub 2 Unit Intel Srt Samsul, Wakapolres Kompol Syamsuddin Palulu, Ketua KPU Nandar Jamaluddin, Kasat Reskrim Polres Selayar Iptu Arham Gusdiar,
Kepala Kesbangpol Drs Ince Rahim, Koordiv Phl Bawaslu Abd Kadir, Kordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Selayar Nurul Badriyah, Sekertaris KPU Asmar Sugiarto, Kasi Intel Kejari Triyo Wijatmiko, Para Kabag Pemerintahan Selayar, staf KPU dan Bawaslu Selayar.
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Berikut ini rekapitulasi
jumlah Surat Suara hasil sortir dan lipat masuk kategori rusak dan baik serta Surat Suara yang, tidak terdistribusi masuk kategori rusak dan baik.
1.Surat Suara PPWP
Hasil sortir dan lipat
Baik : 93.658
Rusak : 122
Surat Suara yang, tidak terdistribusi
Baik : -
Rusak : 122
2. Surat Suara Pemilu DPD
Hasil sortir dan lipat
Baik : 93.668
Rusak : 302
Surat Suara yang, tidak terdistribusi
Baik : 10
Rusak : 302
3. Surat Suara DPR RI dapil Sulsel 1
Hasil sortir dan lipat
Baik : 93.659
Rusak : 384
Surat Suara yang, tidak terdistribusi
Baik : 1
Rusak : 384
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