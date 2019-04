TRIBUNWIKI: Namanya Jadi Trending Topic di Twitter, Ini Profil Allan Nairn

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Jurnalis Allan Nairn sedang jadi perbincangan para warganet.

Pembahasan tentang namanya, juga jadi trending topic twitter.

Ada apa?

Allan Nairn dikabarkan merilis sebuah laporan tentang rencana Prabowo ketika terpilih nanti menjadi presiden di blog pribadinya.

Sontak hal tersebut menuai kontroversi dari para warga net.

Namun, ia telah mengkonfirmasi melalui akun twitternya terkait hal tersebut.

"1) Remarkable: after I reported today on a meeting where General Prabowo planned mass arrests of opponents -- & also allies -- (https://u.nu/cvx7 ) Prabowo's team demanded that the Indonesian national police arrest me, and sent the press... (1) Luar Biasa: setelah saya melaporkan hari ini pada pertemuan di mana Jenderal Prabowo merencanakan penangkapan massal lawan - & juga sekutu - (https://u.nu/cvx7) Tim Prabowo menuntut agar polisi nasional Indonesia menangkap saya, dan mengirim pers..)

2)...fake bank records for a nonexistent account in Singapore & said they show that I was paid 2,925,164.26 Sing$ "for neutralizing Prabowo"! I take this as Gen Prabowo's tacit confirmation that the piece is accurate,& that he is scrambling to discredit it, (Selengkapnya 2) ... catatan bank palsu untuk akun yang tidak ada di Singapura & mengatakan mereka menunjukkan bahwa saya dibayar 2.925.164,26 Sing $ "untuk menetralkan Prabowo"! Saya menganggap ini sebagai konfirmasi diam-diam Jenderal Prabowo bahwa karya itu akurat, & bahwa dia berebut untuk mendiskreditkannya)," tulis @@AllanNairn14

Siapa Allan Nairn?

Dilansir dari wikipedia, Allan Nairn adalah seorang jurnalis investigasi asal Amerika yang memenangkan penghargaan dan menjadi terkenal ketika ia dipenjarakan oleh pasukan militer Indonesia oleh Suharto saat pelaporan di Timor Timur.