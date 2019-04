TRIBUNWIKI: Lucky Perdana Disomasi MNC TV, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lucky Perdana di somasi oleh media televisi nasional, MNC TV.

Bukan hanya Lucky saja, artis yang kini merambah jalur youtuber Baim Wong ku ikut terseret dengan masalah hukum tersebut.

Kabar tersebut sontak membuat publik kaget, dimana Baim dan Lucky jarang terdengar kabarnya terlibat dalam masalah hukum.

Dilansir dari Grid.id, hal itu diungkapkan oleh Astrid selaku CEO PT Mahakarya Mitra Indonesia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019).

Astrid menjelaskan Baim pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan manajemen mereka.

"Awalnya kita ada kerjaan. Awalnya saya diminta salah satu pertinggi partai, minta artis lewat saya. Terus saya panggil artis-artis yang saya kira punya kemampuan di sana," ungkap Astrid.

"Itu ada Tasya Kamila, Nikita Willy, Baim Wong dan Lucky Perdana. Cuma kan Tasya sama Nikita kan mengundurkan diri. Jadi yang berjalan Lucky Perdana dan Baim Wong. Awalnya untuk jadi calon legislatif," paparnya.

Menurut pihak manajemen Baim dan Lucky tidak memenuhi kewajiban mereka setelah berkomitmen untuk bekerjasama.

"Mereka tidak memenuhi commitmen gentlement agreement. Dari awal Januari 2018 sudah menjelaskan sistem kerjasamanya. I trust you, you trust me."

"Jadi nggak ada yang namanya kontrak tertulis. Tapi chat by wa itu sudah jadi bukti. Itu bisa jadi bukti autentik," ujaran Astrid.