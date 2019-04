TRIBUNWIKI: Jelang Tayang Season 8, Ini Jalan Cerita Game of Thrones Season 1-7

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Game of Thrones (season 8) sedang ramai dibicarakan hingga menjadi trending di Google trend Indonesia hingga Amerika Serikat.

Apa itu?

Game of Thrones merupakan seri televisi drama fantasi yang diproduseri HBO.

Season ke 8 ini akan menjadi musim terakhirdari kisah tujuh kerajaan di benua fiksi Westeros sehingga tak heran jika film ini menjadi serial yang paling ditunggu.

Dilansir dari wikipedia.org Game of Thrones adalah serial televisi drama fantasi Amerika yang dibuat oleh David Benioff dan D B Weiss.

Drama ini adalah adaptasi dari A Song of Ice and Fire, seri novel fantasi George R R Martin, yang pertama adalah A Game of Thrones.

Acara ini difilmkan di Belfast dan tempat lain di Irlandia Utara, Kanada, Kroasia, Islandia, Malta, Maroko, Skotlandia, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Sejak 2011

Serial ini ditayangkan perdana di HBO di Amerika Serikat pada 17 April 2011, dan akan ditutup dengan musim kedelapannya, yang ditayangkan perdana pada 14 April 2019.

Terletak di benua fiksi Westeros dan Essos, Game of Thrones memiliki beberapa plot dan pemain ansambel besar, tetapi mengikuti busur cerita tiga.